انطلاق أولى مباريات "دوري جامعة حلوان الأهلية" لكرة القدم

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات دوري كرة القدم بجامعة حلوان الأهلية بمشاركة واسعة بلغت 64 فريقاً يمثلون مختلف كليات الجامعة.

ويأتي هذا الحدث الرياضي الكبير تجسيداً لحرص إدارة الجامعة على تعزيز الروح الرياضية وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الطلاب، مما يسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية.

وتقام الفعالية تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ السيد عطا، أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد حسين، مدير إدارة رعاية الطلاب، وبتنظيم من إدارة رعاية الطلاب وبمشاركة إتحاد طلاب الجامعة واسرة من أجل مصر، على ان تستمر المباريات يومياً ولمدة اسبوع وصولاً للمباراة النهائية.

وقد أعلنت الجامعة عن تقديم جوائز مالية وعينية للفرق الأربعة الأولى وفقًا لترتيب النقاط، بالإضافة إلى جوائز خاصة تُمنح لأفضل لاعب في الدوري، وهداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، تكريمًا لأدائهم المتميز خلال المنافسات.