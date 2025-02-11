رئيس حي وسط الإسكندرية يوجه بإزالة أجزاء من عقار لخطورته على المواطنين

تلقي حي وسط بلاغا يفيد بوجود أجزاء معلقة من بلكونه العقار المذكور، بالدور الأول ، يخشى سقوطها علي المارة.

وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس الحي، علي الفور إدارة المباني والمشروعات، تحت إشراف المهندسة سكرتير عام الحي بسرعة إزالة الخطورة الداهمة، واستدعاء مقاول الازالة التابع للحي، وتمت إزالة الأجزاء الخطرة و المعلقة، بحضور إدارة المباني والمشروعات، حفاظا على الأرواح والممتلكات .كما تمت الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ كافه الإجراءات اللازمة، وتوجيه إدارة النظافة برفع المخلفات، وفتح الشارع للمارة والمرور ،وجاري العمل.