جاكبو يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول ويؤكد: محمد صلاح يستحقها

تمكن المهاجم الهولندي كودي جاكبو من حصد جائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول لشهر يناير 2025، متفوقاً على النجم المصري محمد صلاح وزميله المجري دومينيك سوبوسلاي.

وشهدت جائزة لاعب الشهر في ليفربول منافسة شرسة بين 3 لاعبين، لكن جاكبو نجح في حسمها لصالحه بعد أدائه المميز في الشهر الافتتاحي من العام، وذلك بتصويت الجماهير.

وسجل جاكبو 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 7 مباريات خاضها مع ليفربول في شهر يناير الماضي.

كودي جاكبو

تصريحات جاكبو عن محمد صلاح

وأعرب جاكبو عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر يناير، مؤكدًا على أهمية دعم الجماهير للفريق، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «من المذهل دائمًا أن يتم تصويتك من قبل الجماهير، إنه تقدير من الجماهير للعمل الجاد الذي تبذله من أجل الفريق وأعتقد أنه من الرائع دائمًا الحصول على ذلك».

وأضاف: «محمد صلاح هو من يستحق الفوز عادة، وهذا أمر منطقي، لكنني سعيد للغاية لأنني تمكنت من الفوز بهذه الجائزة».

وأشاد جاكبو بأداء الفريق في شهر يناير، مؤكداً على أنهم قدموا مباريات جيدة رغم الصعوبات التي واجهتهم.

وتابع: «لقد كان شهرًا جيدًا بالنسبة لنا، وبالنسبة للجميع على حد اعتقادي، لقد خضنا بعض المباريات الصعبة، ولكن في النهاية قدمنا أداء جيدًا للغاية في تلك المباريات الصعبة، وأنا سعيد للغاية».

واختتم كودي جاكبو تصريحاته بالإشارة إلى مباراة برينتفورد خارج ملعبهم، والتي وصفها بالمباراة الصعبة، والتي تمكنوا من الفوز بها في الوقت القاتل.

يذكر أن، محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للأشهر الثلاثة الماضية (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).