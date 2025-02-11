مدرعات الاحتلال الثقيلة تظهر لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، بأن بلدة طمون شهدت اقتحامًا عسكريًا واسعًا نفذته مدرعات الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة، حيث تم استخدام ناقلات جنود مدرعة للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، وذلك ضمن عملية "السور الحديدي" المستمرة في شمال الضفة الغربية.

وأضافت السلامين، خلال رسالتها للقناة، أن هذه المدرعات شوهدت وهي تتحرك بسرعة كبيرة لنقل الجنود، خصوصًا في حال وقوع إصابات أثناء العمليات العسكرية، وهو تطور جديد في التصعيد الإسرائيلي في الضفة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا غرب رام الله برفقة آليات عسكرية وجرافة لهدم منزل أحد الصحفيين، موضحة أن المنزل مكون من طبقتين ويقطنه 16 فردًا من عائلته، وقد تم هدمه بحجة البناء دون ترخيص.

أما في مخيم جنين، فقد أكدت المراسلة أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة، حيث أطلقت المسيرات الإسرائيلية نيرانها تجاه المواطنين، مما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا في المدينة ومخيمها.