جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة غزل المحلة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي افشة

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.