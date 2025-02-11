ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة غزل المحلة

جراديشار
جراديشار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي افشة

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة. 

مارسيل كولر الدوري الممتاز جراديشار - إمام عاشور ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز