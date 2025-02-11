هل سيصمد وقف إطلاق النار في غزة في ظل تهديدات ترامب وحماس؟

أصبح مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب مصير المنطقة على المدى الطويل، محورًا للعديد من التطورات السياسية، خاصة مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وسط خلافات علنية بين الزعيم الأمريكي وحركة حماس.

يخطط الرئيس الأمريكي للاستيلاء على غزة وطرد الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن. وقد هدد بوقف الدعم المالي الأمريكي للأردن إذا رفض الملك قبول هذه الرؤية.

يعد هذا النزاع واحدًا من عدة صراعات تهدد الهدنة الهشة بين حماس وإسرائيل. فقد هددت حماس بإفشال الاتفاق مساء الاثنين، محذرة من أنها ستؤخر إطلاق سراح بعض الرهائن يوم السبت إذا لم ترسل إسرائيل المزيد من المساعدات إلى غزة.

ردًا على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي بـ"الجحيم" إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول نهاية الأسبوع. وفي وقت لاحق، خففت حماس من موقفها، بينما أضاف الرئيس الأمريكي تحذيرًا يشير إلى أن تهديده كان تكتيكًا تفاوضيًا، وليس إنذارًا نهائيًا.

على الرغم من أن الأزمة الحالية من المرجح أن تُحل قريبًا، يقول المحللون إن عقبة جديدة ستظهر في مارس، عندما ينتهي وقف إطلاق النار ما لم تتفاوض حماس وإسرائيل على تمديده.

وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز هورايزون في رام الله بالضفة الغربية، إن "من المرجح أن يتوصلوا إلى حل وسط قبل يوم السبت. ولكن هذه الأزمة هي مجرد مقدمة لأزمة أكبر ستحدث في أوائل مارس".

لقد عمل جميع اللاعبين الرئيسيين على تعقيد المفاوضات. فقد أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثات، خوفًا من أن يؤدي تمديد الهدنة إلى السماح لحماس بالبقاء القوة العسكرية المهيمنة في غزة.

ورغم أن حماس مستعدة ظاهريًا لتقاسم السيطرة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، فإنها لم تظهر أي إشارة على استعدادها لنزع سلاحها.

وقد أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، بما في ذلك تهديداته بطرد سكان غزة، غضب حماس وزادت من شعور الفوضى المحيط بالمفاوضات.

وقد دعا الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا إلى احتلال غزة وإعادة إعمارها، وهدد يوم الاثنين بسحب الدعم المالي لمصر والأردن إذا لم يوفرا المأوى للفلسطينيين النازحين بسبب هذا الجهد.

من المتوقع أن تؤدي مثل هذه الهجرة القسرية إلى زعزعة استقرار البلدين، ومن المتوقع أن يقدم الملك عبد الله بدائل للرئيس الأمريكي.

وينقسم المحللون حول ما إذا كانت فكرة الرئيس الأمريكي جادة أم لا، لكن الخلاف يسلط الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بمستقبل غزة. إن المواجهة الحالية تنبع جزئيًا من اتهام حماس لإسرائيل بعدم الوفاء بوعودها في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. فقد طُلِب من إسرائيل إرسال مئات الآلاف من الخيام إلى غزة، وهو الوعد الذي تقول حماس إن إسرائيل لم تفِ به.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ووسيطان، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مسألة حساسة، إن ادعاءات حماس صحيحة.

لكن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، التي تشرف على تسليم المساعدات، قالت في رد مكتوب إن مزاعم حماس كانت "اتهامات كاذبة تمامًا. لقد دخلت مئات الآلاف من الخيام إلى غزة منذ بداية الاتفاق، بالإضافة إلى الوقود والمولدات وكل ما تعهدت به إسرائيل".

وبغض النظر عن ذلك، يقول المسؤولون والمعلقون إن هذا النزاع يمكن حله بسهولة نسبية إذا سمحت إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

أما المسألة الأكثر خطورة فهي الاعتقاد السائد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل على تقويض المفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد.

وكان من المقرر أن تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرجأ إرسال فريق إلى قطر، الذي يتوسط في المحادثات، حتى وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وكان الوفد يتألف من ثلاثة مسؤولين لم يسبق لهم قيادة جهود التفاوض الإسرائيلية، وفقًا لخمسة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة. وكان تفويضهم يقتصر على الاستماع فقط، وليس التفاوض.

وهذا خلق انطباعًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يماطل بدلاً من محاولة تمديد الهدنة.

تحدث جميع المسؤولين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المحادثات بحرية أكبر.

وعندما طُلب من المتحدث باسم رئيس الوزراء التعليق على الأمر، قال إن رئيس الوزراء "يعمل بلا كلل من أجل إعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس". وأضاف المتحدث أن إسرائيل سترسل مفاوضين لمناقشة تمديد الاتفاق بعد أن يحدد مجلس الوزراء موقف إسرائيل.

وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارًا أن حماس لن تبقى في السلطة بعد الحرب. كما أعرب أعضاء رئيسيون في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه عن رغبتهم في استئناف الحرب للإطاحة بحماس، على الرغم من دعوات الكثير من الجمهور الإسرائيلي إلى تمديد الهدنة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، حتى ولو أدى ذلك إلى إبقاء الجماعة المسلحة في السلطة.

وقال محمود مرداوي، أحد مسؤولي حماس، إن تحذير الحركة كان ردًا على الخلافات حول المساعدات الإنسانية فقط. لكن المحللين قالوا إنه كان أيضًا محاولة لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي على التفاوض بجدية وربما كان رد فعل على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة حول إخلاء غزة من السكان.