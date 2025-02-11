وكيل صحة سيناء : فحص شرايين المخ لأول مرة بمستشفى العريش

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، عن إدخال خدمة فحص شرايين المخ إلى مستشفى العريش العام، وذلك بعد تركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتطور من طراز GE 128s. ،في خطوة غير مسبوقة.

وأوضح الدكتور أحمد أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ومواطني المحافظة في شمال سيناء، حيث لم يكن إجراء هذا النوع من الفحوصات متاحًا من قبل . فبفضل هذا الجهاز الحديث، سيتمكن الأطباء من تشخيص أمراض شرايين المخ بدقة وسرعة، مما يساعد في اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة في الوقت المناسب، و لم يعد المرضى بحاجة إلى السفر إلى محافظات أخرى لإجراء فحص شرايين المخ، مما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.

و أكدت الدكتورة منى يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي أن فحص شرايين المخ من الفحوصات الهامة للكشف عن العديد من الأمراض الخطيرة التي تصيب المخ، مثل انسداد الشرايين مما قد يؤدي إلى السكتة الدماغية، كذلك تمدد الأوعية الدموية الذي قد ينفجر ويسبب نزيفًا في المخ، إلى جانب تشوهات الأوعية الدموية التي قد تؤثر على تدفق الدم إلى المخ.

وأشارت إلى ان جهاز GE 128s: تقنية متطورة في خدمة المرضى، وان الجهاز يتميز بتقنياته المتطورة التي تتيح الحصول على صور عالية الدقة لشرايين المخ، مما يساعد الأطباء على تشخيص الأمراض بدقة وسرعة. كما يتميز الجهاز بقدرته على إجراء فحوصات متقدمة أخرى، مثل فحص شرايين القلب، مما يجعله إضافة قيمة للخدمات الصحية المقدمة في المستشفى.

و ذكر ياسر رمضان مشرف الأشعة بمديرية الصحة انه تم فحص 14 حالة خلال التدريب علي الجهاز وان جهود وكيل وزارة الصحة مستمرة لتطوير القطاع الصحي ، وتوفير أحدث التقنيات الطبية للمواطنين.