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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بابافاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة ضد الأهلي في الدوري

بابافاسيليو مدرب
بابافاسيليو مدرب غزل المحلة
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أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره الأهلي بملعب استاد السلام، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

يقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام الأهلي، إذ يتواجد في الخط الهجومي بجانب التونسي محمد علي بن حمودة وعماد ميهوب.

كان بابافاسيليو قاد فريق غزل المحلة للفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري، في المباراة الأولى له مع زعيم الدلتا، منذ التعاقد معه خلفًا للمدرب شوقي غريب.

وأبرم غزل المحلة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، جاءت كالتالي: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الأهلي في وصافة الترتيب بـ26 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد الأهلي 

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - محمد جابر - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي 

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - عماد ميهوب.

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