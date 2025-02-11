مصرف "أبوظبي الإسلامي مصر" يستهدف افتتاح 8 فروع جديدة خلال 2025

كشف محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، عن خطة البنك لافتتاح 8 فروع جديدة خلال عام 2025، مما سيرفع إجمالي شبكة الفروع إلى 80 فرعًا بنهاية العام.

وأوضح علي، خلال مؤتمر صحفي عقده البنك اليوم الثلاثاء، أن عدد الفروع الحالية بلغ 72 فرعًا، تم تطويرها وتوحيد هويتها البصرية، الأمر الذي ساهم في تحسين الصورة الذهنية للمصرف واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.

وأشار إلى أن قاعدة عملاء البنك تضاعفت خلال العامين الماضيين بفضل التطوير المستمر في مستوى الخدمات وتوسيع قنوات الانتشار.

من جهة أخرى، كشفت النتائج المالية المجمعة لمصرف "أبوظبي الإسلامي - مصر" لعام 2024 عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 9.02 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 93% مقارنة بالعام السابق، في انعكاس واضح لقوة الأداء المالي واستراتيجية البنك الفعالة في تعزيز الربحية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 18 مليار جنيه بمعدل نمو 66%، بينما صعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 337 مليون جنيه ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 22%.