مدير تعليم الفيوم يناقش مقترحات تفعيل الأنشطة بالمدارس

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لقاءً موسعًا مع طلاب مدارس التعليم العام والتعليم الفني بالمحافظة، وذلك لمناقشة مقترحات تفعيل الأنشطة المدرسية وتطويرها، بحضور محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني.

شهد اللقاء حضور مجموعة من الطلاب الموهوبين والمبدعين من مختلف المدارس، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الأنشطة المدرسية التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب على مختلف الأصعدة، وركز اللقاء على أهمية تنمية الموهوبين، خاصة في مجالات الفنون والرياضة والعلوم، والموسيقي والمسرح والتربية الفنية، وإلقاء الشعر، وكيفية توفير بيئة مدرسية تشجع على الإبداع والابتكار.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية في تحسين تجربة التعليم وزيادة التحفيز لدى الطلاب

أشار الدكتور قبيصي، إلى أن الأنشطة المدرسية، سواء كانت ثقافية أو رياضية أو فنية، لها دور كبير في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والقيادية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة أن تكون الأنشطة المدرسية جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، وذلك لدعم الطلاب في تطوير مهاراتهم المختلفة بجانب التحصيل الأكاديمي، وناشد المعلمين والإدارات التعليمية بتكثيف الجهود لتنفيذ المزيد من الأنشطة التي تساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

في ختام اللقاء، وعد الدكتور قبيصي بتوفير الدعم الكامل للأنشطة المدرسية في جميع المدارس، مؤكداً على أهمية التعاون بين الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية لتفعيل الأنشطة بشكل أكبر وأشمل.

وقدم عدد من الطلاب عدد من الفقرات الفنية والأدبية بمسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات.

قدم الطالب عمر أحمد عبدالله قصيدة بعنوان "خير أجناد الأرض" ، وقدمت الطالبة شذا ياسر بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية بشرق الفيوم قصيدة بعنوان "يا أهل مصر "، وقدمت الطالبة نورهان أحمد بمدرسة دكتور لطفي سليمان الثانوية للبنات ، أغنية "تحيا مصر" ، وقدم الطالب يوسف عماد بمدرسة مبارك كول قصيدة " الموت حق"، وقدمت الطالبة أية محسن أغنية بعنوان " كم سهرنا من الليالي"، وقدمت الطالبة رضوى عادل بمدرسة مبارك كول أغنية وطنية "يا محروسة"، وقدمت الطالبة شيماء محمود بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات قصيدة بعنوان "الجنة "، وقدمت الطالبة أسماء مصطفى كامل قصيدة عن "الشهداء"، وقدمت الطالبة رحيق ناصر محمد بمدرسة النهضة الاعدادية للبنات قصيدة عن "عروبتي"

أشاد وكيل الوزارة، بالمستوى المتميز لطلاب التعليم العام والفني فى الأنشطة الطلابية والمدرسية، وقام بتحفيز الطلاب نحو الجد والاجتهاد وممارسة الأنشطة الطلابية لانها مكمل تعليمي فائق الأهمية.

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