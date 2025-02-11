جماهير مانشستر سيتي تستعد لاستفزاز ريال مدريد بلافتة ضخمة

تستعد جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ريال مدريد الإسباني، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في قمة منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، نظيره ريال مدريد على ملعب الاتحاد، في مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

جماهير مانشستر سيتي تستعد لاستفزاز فينيسيوس نجم ريال مدريد

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن جماهير مانشستر سيتي ترفع لافتة ضخمة تحمل عبارة «توقف عن البكاء من قلبك» وصورة للاعب السيتي رودري وهو يقبل الكرة الذهبية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن هذه اللافتة، تظهر في المدرج الجنوبي لملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، مستوحاة من أغنية شهيرة لفرقة «Oasis» البريطانية، والتي تحظى بشعبية جارفة في مانشستر.

ولا تبدو هذه اللافتة مجرد إشارة عابرة للأغنية الشهيرة، بل تحمل دلالة واضحة تشير إلى حفل الكرة الذهبية الأخير، الذي شهد جدلًا واسعًا على المستويين الكروي والإعلامي.

كان ريال مدريد، وخاصة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، على أمل كبير في التتويج بالجائزة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه، لكن المفاجأة كانت حصول لاعب مانشستر سيتي رودري على الجائزة، مما أثار استياء واسعًا في أوساط النادي الملكي.