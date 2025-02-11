محاكمة بيل كلينتون الأبرز.. تعرف على أبرز أحداث 11 فبراير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث من فبراير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

يوم 11 فبراير 1990: إطلاق سراح نيلسون مانديلا

في هذا اليوم، تم إطلاق سراح نيلسون مانديلا من السجن بعد قضائه 27 عامًا في السجون الجنوب أفريقية، حيث كان نقطة تحول في تاريخ جنوب أفريقيا والعالم، حيث كان بداية النهاية لنظام الفصل العنصري (الأبارتايد).

11 فبراير 2008: وفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات

توفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مثل هذا اليوم، وهو الذي كان أحد الشخصيات المؤثرة في السياسة الفلسطينية والعالمية، وشكلت وفاته حدثًا كبيرًا في السياسة الشرق أوسطية.

11 فبراير 2004: إطلاق برنامج "الفيسبوك" للجمهور

في هذا اليوم، تم إطلاق موقع "فيسبوك" للجمهور، بعد أن كان متاحًا فقط لطلاب الجامعات الأمريكية، وأصبح هذا اليوم نقطة بداية لنشوء الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، التي غيّرت طريقة تواصل الناس في العالم.

11 فبراير 1992: اتفاقيات "ماستريخت"

تم في هذا اليوم التوقيع على معاهدة ماستريخت التي أسست للاتحاد الأوروبي، فيما شكلت خطوة مهمة نحو التعاون الأوروبي، وكان لها دور محوري في إنشاء العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

11 فبراير 2011: بداية الاحتجاجات في مصر

بدأ الشعب المصري في مثل هذا اليوم مظاهرات حاشدة ضد الرئيس حسني مبارك في إطار ثورة 25 يناير، وكانت هذه الاحتجاجات بداية لسلسلة من الأحداث التي أسفرت عن تغيير النظام السياسي في مصر.

11 فبراير 2014: أول زيارة بابوية إلى الإمارات

قام البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بزيارة تاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول زيارة بابوية لهذه الدولة، وكانت الزيارة تعبيرًا عن تعزيز الحوار بين الأديان.

11 فبراير 1999: بدء محاكمة بيل كلينتون

بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في مجلس الشيوخ بتهم التزوير والجرائم المتعلقة بقضية مونيكا لوينسكي، وانتهت المحاكمة بتبرئته، لكن الحادثة أثرت على مستقبله السياسي.

11 فبراير 2009: أول مرة يتم فيها استخدام الجراحة بالروبوت لعلاج السرطان

في هذا اليوم، تم لأول مرة في التاريخ استخدام تقنية الجراحة بالروبوت لعلاج مرض السرطان في أمريكا، مما شكل تحولًا في ميدان الطب وعلاج السرطان.

11 فبراير 1998: انطلاق أول قمر صناعي هندي

في هذا اليوم، أطلقت الهند أول قمر صناعي "IRS-1C" لأغراض الاستشعار عن بُعد، وكان علامة فارقة في تطور الهند التكنولوجي.

11 فبراير 2021: بداية الانطلاق التدريجي للقاح كورونا عالميًا

في مثل هذا اليوم من العام 2021، بدأت العديد من الدول في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل تدريجي، فيما شكل هذا اليوم بداية الأمل للحد من جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم خلال العامين الماضيين.