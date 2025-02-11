مصرف "أبو ظبي الإسلامي مصر" يستهدف رفع نسبة القروض إلى الودائع لـ 60%

أعلن محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، أن نسبة القروض إلى الودائع في البنك تجاوزت 55% بنهاية عام 2024، مع استهداف رفعها إلى 60% خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية المصرف للنمو المستدام.

وأوضح علي، خلال مائدة مستديرة عقدها البنك اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أن ارتفاع أسعار الفائدة انعكس بشكل إيجابي على أرباح البنوك في مصر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن مصرفه تمكن من الحفاظ على معدلات نمو وربحية مرتفعة، مما عزز موقعه ضمن أكبر خمسة بنوك في السوق المصري.

وأضاف أن البنك يتبنى نهجًا قائمًا على التوسع المنضبط، مع الحرص على كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

وكشفت النتائج المالية المجمعة لمصرف "أبو ظبي الإسلامي - مصر" عن عام 2024 تحقيق صافي أرباح بقيمة 9.02 مليارات جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 93% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة الأداء المالي للبنك واستراتيجيته الفعالة في تعزيز الربحية.