النيابة تعاين حريق مواسير صرف بأكتوبر.. صور

كشفت معاينة حريق اندلع بمجموعة من مواسير الصرف الصحى البلاستيكية بمنطقة "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر، عن عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات، كما أوضحت المعاينة أن اشتعال النيران كان داخل مخزن مواسير بلاستيك بقطعة أرض على مساحة 500 متر وسط تواجد رجال الدفاع المدني الذين نجحوا في السيطرة على الحريق، وانتدبت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر المعمل الجنائي، لكشف ملابسات الحريق.

السيطرة على حريق مواسير صرف صحى بأكتوبر

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمجموعة من المواسير البلاستيكية فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت عملية إخماد النيران فى المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاخطار النيابة المختصة للتحقيق.