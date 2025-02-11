روسيا تحذر من استفزازات أوكرانية في بحر البلطيق

كشف حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الروسية، حذر من أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية، بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية، تستعد لتنفيذ عمليات استفزازية ضخمة ضد روسيا في منطقة بحر البلطيق، قائلاً إن الخطة الأوكرانية تشمل تفجير سفينة أجنبية، يُحتمل أن تكون روسية الصنع، لإلقاء اللوم على موسكو.

وفي رسالته على الهواء، أوضح مشيك أن الجزء الثاني من الخطة يشمل اغتيال معارضين روسيين يقيمون خارج البلاد، في محاولة لاستفزاز حلف الناتو لاتخاذ قرارات تمنع وصول روسيا إلى بحر البلطيق، مؤكدًا أن السلطات الأوكرانية تسعى من خلال هذه العمليات إلى إشعال فتيل التوترات مع روسيا وحلفائها.

وأضاف أن روسيا تخشى من تجميد الصراع في أوكرانيا وفتح جبهات إضافية ضدها في منطقة بحر البلطيق، خاصة في ظل تحركات الدول الأوروبية التي قد تشير إلى تخطيط لعمل عسكري ضد روسيا، مشيرًا إلى أن ناريشكين ذكر أن القوات الأوكرانية تجند أشخاصًا من دول آسيا الوسطى يتحدثون الروسية، ويتم دفع مبلغ قدره 20 مليون دولار لهم لقتل رجال أعمال ومعارضين روسيين في الخارج، بهدف تشويه صورة روسيا عالميًا.

كما أفاد مشيك بأن الاستهدافات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا استمرت، حيث استهدفت القوات الروسية منشآت نفطية أوكرانية، في المقابل، أكدت القوات الأوكرانية أن الأضرار الناتجة عن هذا الاستهداف كانت بسيطة ولم تسجل أي إصابات، موضحًا أن روسيا تواصل استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية، ما أصبح أمرًا معتادًا منذ أشهر.