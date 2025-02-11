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الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يبحث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي التعاون في الملفات المشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع  المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والوفد المرافق له.

بحث اللقاء تفعيل التعاون في كافة الملفات المشتركة، تزامنا مع خطة مجموعة العربي نحو المزيد من تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب،وللتأكيد على أهمية بيئة العمل اللائقة بوجود كوادر ماهرة ومدربة،في ظل مناخ استثماري تتميز به الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وناقش الجانبان تفعيل سبل التعاون خاصة في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل ،وتبادل الخبرات في هذا الشأن ،خاصة وأن الوزارة ومجموعة العربي لديهم منظومة متكاملة في هذا المجال ..حضر اللقاء المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل.

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