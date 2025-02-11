رئيس "حدائق العاصمة": تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير

تفقد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمةً، رافقه المهندس محمود عبد الله نائب رئيس الجهاز والمهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز، بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

حيث بدأت الجولة بمشروعات الإسكان محور محدودى الدخل ومحور متوسطى الدخل وقد شدد رئيس الجهاز على تكثيف الاعمال بالمواقع والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة لإنهاء الاعمال.

كما تم المرور على اعمال اللاند سكيب بمواقع العمارات لتوفير المساحات الخضراء المناسبة واستكملت الجولة بالمرور على اعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة البدء فى زراعة المساحات الخضراء الجاهزة للزراعة كما شدد سيادته على إدارة الامن بتكثيف الحملات على ضبط السيارات المخالفة ومنع التوكتوك من دخول المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

كما وجه بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وحول العمارات وقد وجه أيضا بضرورة استكمال اعمال الطرق واستكمال الإنتربول لحول العمارات لتسهيل حركة الدخول والخروج لسكان المدينة، مؤكدا أنه جارى توريد عدادات المياه مسبقة الدفع لكافة الوحدات وأيضًا جارٍ تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من خلال شركة الكهرباء.