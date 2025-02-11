محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية لإنشاء مركز الخدمات المتكاملة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الإجراءات النهائية، والملاحظات المطلوب تلافيها بالتصميمات والرسومات الهندسية لمشروع مركز الخدمات المتكاملة ومجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، ومشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، كإطار قانوني وفني لتنفيذ ومتابعة أنشطة المشروع بمراحله المختلفة، وتعظيم الاستفادة منه وضمان استدامته.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والمهندسة شيماء شرف المنسق الميداني للمشروع، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، والدكتورة سمر سعيد رئيس وحدة التنمية المستدامة.

أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الإسراع في تلافي الملاحظات على الرسومات الهندسية النهائية للمشروع، وإرسال التصميمات النهائية مرة أخرى للمحافظة، لمراجعتها بعد إجراء التعديلات المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة أن تراعي الأعمال المعمارية المنفذة بمشروع مركز الخدمات المتكاملة ومجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، هوية المحافظة وتعبر عن تراثها ومقوماتها السياحية والبيئية، لافتاً إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في زراعة وصناعة زيتون المائدة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين بالقطاع الصناعي.

وأوضح "الأنصاري"، أن مشروع مركز الخدمات المتكاملة ومركز صناعات الزيتون بيوسف الصديق، سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل، كل مرحلة على مساحة 5 أفدنة، مشيراً أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة تتناسب مع احتياجات المصنعين، ومقراً للمكاتب الإدارية، ومركزاً مصغراً للمؤتمرات، ومعامل للتحاليل والإرشاد الزراعي، ووحدة للبحث والتطوير، ومنطقة للخدمات الملحقة، ومسطحات مفتوحة وأرصفة، ويسهم المشروع في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بالمحافظة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، في مجال تطوير الأسواق، وإعادة تأهيل الأماكن غير المخططة، والسياحة الريفية.