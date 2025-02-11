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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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القوات المسلحة تشارك في المسابقة الدولية العاشرة لحفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية.. شاهد

القوات المسلحة تشارك
القوات المسلحة تشارك في المسابقة الدولية العاشرة لحفظ القرآن
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شارك وفد من القوات المسلحة المصرية في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية في نسختها العاشرة والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام، بمشاركة 179 متسابقاً من 32 دولة، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير  محمد بن سلمان، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع  السعودي.

وحصل الفريق المصري على مراكز متقدمة فى جميع أفرع المسابقة، بحصد المركز الرابع في الفرع الثانى من المسابقة، والمركز الثالث فى الفرع الثالث، والمركز الأول في الفرع الخامس، والمركز الثانى في الفرع السادس من المسابقة، والمركز السادس فى الفرعين الأول والرابع.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية، شاركت في جميع نسخ المسابقة السابقة والتي يتم تنظيمها كل عامين هجريين في حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم للعسكريين، ونجحت فى تحقيق مراكز متقدمة مما يعكس المستوى المتميز لمقاتلى القوات المسلحة المصرية وقدرتهم على العطاء والإبداع بكافة المجالات.

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القوات المسلحة المصرية الملك سلمان بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية