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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا جوزيف يزور البابا ثيودوروس الثاني لبحث سبل التعاون الخدمي والكرازى بإفريقيا

ارشيف
ارشيف
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قام الأنبا جوزيف أسقف أبراشية ناميبيا, بتسوانا, زيمبابوي و مالاوى، بزيارة قداسة البابا ثيودوروس الثانى , بطريرك الأسكندرية و سائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بكاتدرائية ايفا أنجليسموس بالإسكندرية.

 وجاء ذلك  فى حضور الأرشمنديت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، وكيل البطريركية، حيث تم تبادل كلمات المحبة المتبادلة، وبحث سبل التعاون فى المجال الخدمى و الكرازى بأفريقيا. 
تم التعرف على خدمات و أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية و كنيسة الروم الأرثوذكس بعدد من الدول الأفريقية.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا ثيؤدورس الثانى تولى البطريركية منذ عام 2004 بعد سنوات طويلة فى الخدمة بأفريقيا كمطران .
 وتم تبادل الهدايا التذكارية، وهكذا طلب الصلوات للخدمة.

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