الأنبا جوزيف يزور البابا ثيودوروس الثاني لبحث سبل التعاون الخدمي والكرازى بإفريقيا

قام الأنبا جوزيف أسقف أبراشية ناميبيا, بتسوانا, زيمبابوي و مالاوى، بزيارة قداسة البابا ثيودوروس الثانى , بطريرك الأسكندرية و سائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بكاتدرائية ايفا أنجليسموس بالإسكندرية.

وجاء ذلك فى حضور الأرشمنديت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، وكيل البطريركية، حيث تم تبادل كلمات المحبة المتبادلة، وبحث سبل التعاون فى المجال الخدمى و الكرازى بأفريقيا.

تم التعرف على خدمات و أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية و كنيسة الروم الأرثوذكس بعدد من الدول الأفريقية.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا ثيؤدورس الثانى تولى البطريركية منذ عام 2004 بعد سنوات طويلة فى الخدمة بأفريقيا كمطران .

وتم تبادل الهدايا التذكارية، وهكذا طلب الصلوات للخدمة.