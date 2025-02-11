التنمية الشبابية بالجزيرة يختتم أنشطة إجازة نصف السنة بمعسكر إعداد القادة

اختتم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أنشطة إجازة نصف السنة التي نظمها المركز للأعضاء خلال أجازة نصف العام الدراسي، بناء علي توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي,



وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان هدفنا ان يتحول الشباب إلي صانع للحدث ومشارك فيه للاستفادة من الطاقات والقدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب المصري لتحقيق الاستفادة للمجتمع المصري من تلك الطاقات والقدرات الشبابية في جميع المجالات وعلي كافة الأصعدة والمستويات.

وقامت اللجنة المشرفة علي مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال جمال الرملي رئيس مجلس الادارة بتنظيم عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية تحت إشراف شريف منصور المدير التنفيذي بمشاركة جميع الإدارات داخل المركز لخدمة الاعضاء.

وتم تنظيم معسكر اعداد القادة للنشيء من 6 سنوات حتي 12 سنة داخل فندق المركز في سابقة هي الأولى مع وضع برنامج خاص طوال فترة المعسكر تضمن عروض فنية وحفلات سمر واكتشاف المواهب.

وحرص مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال ادارة العلاقات العامة والاعلام علي الوصول الي جميع الاعضاء للمشاركة الفعالة في الأنشطة من اجل أن تعود تلك الأنشطة والفاعليات بالنفع علي الشباب وان يحقق الجميع الاستفادة خلال فترة إجازة نصف العام.

واشاد الاعضاء بجميع الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الاجازة والتنظيم.