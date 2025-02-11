"ثقافة النواب" تناقش تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام بالأماكن الأثرية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا لدينا استعداد كامل لاقتراح التشريعات اللازمة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "نحتاج ليكون إصدار التراخيص بنظام الرخص الذهبية والموافقة الواحدة من خلال الضمانات، ومنها أن يكون هناك مندوب مع الأطقم الأجنبية بما يسهل كل أعمالهم".

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.

وأوضح، أن الوزارة تتبني اقتراح الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهل عمل اللجنة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي حققت نجاحا كبيرا، والمدينة تحتاج لمزيد من الصلاحيات لتحقق نتائج أفضل.

وقال: "نأمل أن الفريق القانوني ينتهي من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبا ".

وعقبت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "نستبشر خيرا فيها يتعلق بتسهيل الإجراءات دون تعقيدات بيروقراطية، ونحن لا نخترع العجلة، ونرى التجارب السابقة في هذا السياق، وعلينا الإستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم".

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمهندس محمد فؤاد رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.