تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بدمياط لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة مما أدى إلى نفوقها



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من (مندوبة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان) بتحصلها على مقطع فيديو من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) متضمنًا قيام شخصين (بحوزة أحدهما بندقية خرطوش) بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلبين مما أدى إلى نفوقهما وذلك بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (مالك عقار، صياد - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف مالك العقار باستعانته بالثانى للقضاء على الكلاب الضالة بالبندقية الخرطوش المرخصة له "المضبوطة بحوزته" نظير مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

