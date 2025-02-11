ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بدمياط لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بدمياط لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة مما أدى إلى نفوقها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من (مندوبة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان) بتحصلها على مقطع فيديو من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) متضمنًا قيام شخصين (بحوزة أحدهما بندقية خرطوش) بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلبين مما أدى إلى نفوقهما وذلك بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز. 
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (مالك عقار، صياد - مقيمان بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف مالك العقار باستعانته بالثانى للقضاء على الكلاب الضالة بالبندقية الخرطوش المرخصة له "المضبوطة بحوزته" نظير مبلغ مالى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط شخصين الكلاب الكلاب الضالة بإطلاق أعيرة نارية وزارة الداخلية