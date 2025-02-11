سموحة ينهي الشوط الأول متقدمًا على بتروجيت بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفريق السكندري بهدف دون رد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن عن طريق محمد سالم في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليودعها في الشباك.

شهد الشوط الأول محاولات من بتروجيت للعودة في النتيجة، لكن دفاع سموحة وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة نهاية النصف الأول من اللقاء.

وينتظر الفريقان شوطًا ثانيًا مثيرًا، حيث يسعى بتروجيت لإدراك التعادل، بينما يأمل سموحة في تعزيز تفوقه والخروج بالنقاط الثلاث.