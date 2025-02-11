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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامي بأسيوط بحوزته بنادق وذخيرة

ضبط عنصر إجرامى بأسيوط
ضبط عنصر إجرامى بأسيوط بحوزته بنادق وذخيرة
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  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة أسيوط "سبق إتهامه فى 31 قضية جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش -    10 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 1991 قرص مخدر لعقار "تامول" – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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