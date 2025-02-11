خطر الإيقاف يهدد 6 لاعبين من ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بالإياب

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في قمة منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، اليوم الثلاثاء، نظيره ريال مدريد على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يستقبل مانشستر سيتي، ريال مدريد في موقعة الذهاب، قبل مواجهة الإياب التي تجمعهما يوم 19 فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد يعاني من الغيابات والإصابات

يعاني ريال مدريد من عدة صعوبات قبل هذه المواجهة الحاسمة، حيث يواجه الفريق خطر فقدان 6 من لاعبيه الأساسيين في مباراة الإياب؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، أنطونيو روديجير، إندريك فيليبي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

ويأتي ذلك في ظل معاناة ريال مدريد من الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها ملاحقة الإصابة للمدافع النمساوي دافيد ألابا من جديد، بجانب استمرار غياب داني كارفخال وإيدير ميليتاو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، كما إن المدافع الألماني أنطونيو روديجير لم يعد من الإصابة حتى الآن.