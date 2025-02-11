الزمالك يتقدم على فاركو في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مضيفه فاركو، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بينهما الان على ملعب استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ ١٣ من عمر مسابقه الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف الزمالك في الشوط الأول عن طريق اللاعب احمد جمال عن طريق الخطأ فى مرماه، فى الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة.

جاء هدف الشوط الأول للزمالك بعد الضغط الذى مارسه الفارس الأبيض على مضيفه، وعلى إثره تقدم أبناء ميت عقبه.



ويخوض السويسرى جروس، المدير الفني لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

بينما دخل أحمد خطاب المدير الفنى لفريق فاركو اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ومحمد عز الدين علي وسيف العجوز ووليد مصطفى وصلاح باشا وبابا كار نداي وعبد الرحمن أحمد عشري وجابر كامل وسيف تيري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدهم من 12 جولة، حقق الفوز فى 7 جولات وتعادل فى اثنين، بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات.

بينما يدخل فريق فاركو في المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدهم من 12 جولة حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في 4 جولات.