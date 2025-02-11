ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة أشمون يواصل حملات إزالة الإشغالات ومتابعة مشروعات تطوير الطرق

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم أعمال التطوير الميداني بعدد من شوارع المدينة، بدأت جولته بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق والميادين، بمرافقة أحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات، حيث تم إزالة كافة المعوقات التي تعيق حركة المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. 

وأكد النمر استمرار تلك الحملات لضبط الشارع الأشموني، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بعدم التعدي على حرم الطريق العام.

كما تابع النمر أعمال فرد ودمك طبقة السن والأساس بشارع فاطمة الزهراء، المتفرع من شارع خالد بن الوليد والمؤدي إلى شارع علي بن أبي طالب، بطول 250 مترًا، وذلك ضمن خطة تطوير 10 شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد بإجمالي أطوال 2500 متر.

 وأوضح أن هذه الأعمال تأتي ضمن استعدادات الرصف التي ستبدأ خلال الأيام القادمة، تحت إشراف قسم المشروعات بمجلس المدينة وتنفيذ شركة الوعد.

وأشار النمر إلى أن مدينة أشمون تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ازالة الاشغالات الإشغالات والتعديات البنية التحتية التنمية المستدامة المنوفية