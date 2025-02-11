رئيس مدينة أشمون يواصل حملات إزالة الإشغالات ومتابعة مشروعات تطوير الطرق

تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم أعمال التطوير الميداني بعدد من شوارع المدينة، بدأت جولته بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق والميادين، بمرافقة أحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات، حيث تم إزالة كافة المعوقات التي تعيق حركة المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد النمر استمرار تلك الحملات لضبط الشارع الأشموني، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بعدم التعدي على حرم الطريق العام.

كما تابع النمر أعمال فرد ودمك طبقة السن والأساس بشارع فاطمة الزهراء، المتفرع من شارع خالد بن الوليد والمؤدي إلى شارع علي بن أبي طالب، بطول 250 مترًا، وذلك ضمن خطة تطوير 10 شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد بإجمالي أطوال 2500 متر.

وأوضح أن هذه الأعمال تأتي ضمن استعدادات الرصف التي ستبدأ خلال الأيام القادمة، تحت إشراف قسم المشروعات بمجلس المدينة وتنفيذ شركة الوعد.

وأشار النمر إلى أن مدينة أشمون تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.