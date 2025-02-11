حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية وإزالة الإشغالات بمدينة الشهداء بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لمتابعة التزام المحلات بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتأكد من استخراج التراخيص القانونية، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين.

شارك في الحملة وليد سالم، رئيس مركز ومدينة الشهداء، إلى جانب ممثلين من جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، والإدارتين الصحية والبيطرية، والأمن الصناعي، وشئون البيئة، والإشغالات، ورخص المحلات بالوحدة المحلية.

استهدفت الحملة التفتيش على محلات الجزارة والسوبر ماركت ومحلات البقالة، لمراجعة جودة السلع الغذائية وصلاحيتها، إلى جانب مراقبة نظافة المأكولات في المطاعم ومحلات الحلويات، والتأكد من عرض الأسعار بشكل واضح أمام المستهلك، فضلًا عن مراجعة تراخيص كافة المحلات، والتأكد من حصول العاملين بها على الشهادات الصحية، وإزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 700 كيلو جرام من ملح الطعام مجهول المصدر داخل أحد محلات بيع المنظفات، بالإضافة إلى تحرير 12 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية وعرض سلع غذائية في الشارع العام، و4 محاضر لمخالفة الاشتراطات البيئية، و10 محاضر إشغالات، ومحضر آخر يتعلق بمخالفات الأمن الصناعي.

وأكد رئيس المدينة استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضبط الأسواق، والتصدي لأي تجاوزات تهدد سلامة المواطنين.