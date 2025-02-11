محافظ المنوفية يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، مشيرًا إلى أنه سيتم تكويد جميع الأشجار المزروعة من خلال مديرية الزراعة والوحدات المحلية، لضمان استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها البيئية في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء.

حملات مكثفة للإشغالات وتحسين النظافة في مدن وقرى المنوفية

وجه محافظ المنوفية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات وتحسين النظافة العامة في جميع المراكز والمدن، مشددًا على توحيد رسوم تحصيل الإشغال بالمحافظة، مع النزول الميداني لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

كما أكد على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.