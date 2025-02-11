مصرف "أبو ظبي الإسلامي مصر" يعزز مكانته في الصيرفة الإسلامية بنمو قياسي خلال 2024

ساهمت نتائج أعمال مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» خلال عام 2024 في تعزيز مكانته بالسوق المصرية، حيث حقق المصرف نتائج ملموسة انعكست على الأداء المالي القوي على مدار العام، مما رسخ من مكانته الرائدة كأفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر.

نتائج مالية قياسية

وشهد العام الماضي، تحقيق المصرف أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماته المصرفية، ومكّنت النتائج المالية المجمعة للمصرف خلال عام 2024 انتزاعه صدارة البنوك الإسلامية في سوقي الأصول والودائع، متربعًا على عرش المحافظ المالية الرئيسية، والتي تشمل الأصول والودائع والقروض. وبهذا التفوق، عزز مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» مكانته كلاعب رئيسي في السوق المصرفي الإسلامي، ليؤكد قدرته على تحقيق الريادة الشاملة، ويمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيته المصرفية على مستوى منتجات التجزئة المصرفية والابتكار والمنتجات الرقمية والشركات، تعكس جميعها حجم إنجازاته في عدة مجالات، وتمثل تقديراً من الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين بمجهودات وانجازات المصرف على مدار العام الماضي.

9.02 مليارات جنيه صافي الأرباح بنسبة نمو 93% وإجمالي الأصول تسجل 260.5 مليار جنيه

وتعكس الأرقام التي تحققت في أداء المصرف خلال عام 2024، نجاح البنك في تحقيق طفرة ملحوظة فى كافة الانشطة المصرفية، وكذلك على مستوى المسؤولية المجتمعية، حيث نجح المصرف في تعظيم العوائد مع الشركات التابعة، التي شهدت بدورها نموًا ملحوظًا في الأرباح والإيرادات، ليستحق المصرف التكريم والتتويج.

وكشفت النتائج المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024، عن ارتفاع صافي أرباح مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لتصل إلى 9.02 مليارات جنيه، بنسبة نمو 93% عن العام السابق.

وأعلن المصرف عن أبرز النتائج المالية للعام الماضي، خلال مائدة مستديرة، عقدها اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بحضور محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر.

وقال المصرف إن النتائج الماليّة المجمعة فيما يخص معدلات النمو في الربحية، أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 18 مليار جنيه بمعدل نمو 66%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 337 مليون جنيه ليصل إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: أداء المصرف خلال 2024 يؤكد أنه أصبح مرتبطًا بكل ما هو جديد ومبتكر

تعليقًا على الأداء المالي خلال العام الماضي، صرح محمد علي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، قائلًا: "إننا نفخر بإنجازاتنا ونعتز بمكانتنا كأفضل وأكبر بنك إسلامي في مصر، وذلك بفضل الأداء المالي المتميز مما يعكس توجهًا قويًا نحو النمو الشامل، وأن استراتيجية المصرف ورؤيته المستقبلية لتعزيز مكانته في السوق المصرفي تسير على الطريق الصحيح، وتؤكد مجدداً قدرة المصرف الريادية علي صعيد الابتكار بحلول متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والجدير بالذكر ان اسم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» اصبح مرتبطًا بكل ما هو جديد ومبتكر في مجال المنتجات المالية والخدمات المصرفية، فنحن نحرص دائما علي تطبيق معايير الانضباط والالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

كما شارك المصرف في العديد من المبادرات لدعم الاستدامة والتمويل المستدام في مصر، مما يؤكد التزامه بدمج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة".

مكافأة للمساهمين

وأشار "علي" إلى أن "هذه المجموعة من الجوائز التي توج بها المصرف لا تعد فقط احتفاءً بريادة المصرف من جانب الجهات والخبراء المصرفيين والمحللين الماليين، ولكنها أيضا نتيجة الحرص على الحصول على ثقة العملاء ورضاهم، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لتلبية احتياجاتهم، مع الحرص على فهم متطلباتهم وتوفير حلول متميزة تلبي توقعات كلا من المساهمين والمستثمرين والعملاء، فبفضل ثقتكم تمكن المصرف من ترسيخ مكانته الرائدة كأكبر وأفضل بنك إسلامي في السوق المصري، ومرورًا بنتائجه المالية والمصرفية طوال العام".

وكما وعد مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بتقديم ما هو أفضل لمساهمية فإنه يعتزم توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، بقيمة إجمالية 6 مليارات جنيه بنسبة 100%.

وفيما يخص معدلات النمو في المركز المالي، كشفت المؤشرات المالية لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن العام المالي 2024 عن ارتفاع إجمالي أصول المصرف بنحو 61% ليسجل 260.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مليار جنيه مقابل 162.3 مليار جنيه بنهاية 2023.

نمو قوي في الأصول والودائع

ويرجع هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إجمالي تمويلات المصرف للعملاء والبنوك إلى 104.4 مليارات جنيه، بنسبة نمو 54% مقارنةً بالعام السابق مقابل 67.9 مليار جنيه بنهاية 2023.

كما يرجع النمو في إجمالي التمويلات إلي نمو محفظة الأفراد بنسبة 53% لتصل إلى 28 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقابل 18.3 مليار بنهاية السنة السابقة، ونمو محفظة الشركات والبنوك بنسبة 54% لتصل إلى 76.4 مليار بنهاية 2024 مقابل 49.6 مليار بنهاية 2023.

وأيضا ارتفعت صافي التوظيفات لدى البنوك بصورة جوهرية خلال عام 2024 بنسبة أكبر من 100% لتصل إلى 98 مليار جنيه، إلى جانب زيادة صافي الاستثمارات المالية بنسبة 24% بزيادة 8 مليارات جنيه لتصل إلى 42 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وعلى صعيد محفظة ودائع العملاء بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بنهاية عام 2024؛ فقد قفزت إلى 200 مليار جنيه، بنسبة نمو 57% مقارنة بعام 2023، الذي وصلت فيه الودائع إلى 127 مليار جنيه.

وترجع هذه الزيادة إلى زيادة ودائع الأفراد بنسبة 50% لتصل إلى 87 مليار جنيه بنهاية 2024 بزيادة 29 مليار جنيه عن العام السابق. بالإضافة إلى نمو محفظة المؤسسات بنسبة 63% بزيادة قدرها 44 مليار جنيه عن العام السابق لتصل إلى 113 مليار جنيه بنهاية 2024.

أما عن معدلات الكفاءة، فقد بلغ معيار كفاية رأس المال 17.21%، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 48.7%، هذا إلى جانب تطور نسبة المصروفات إلى الإيرادات والتي بلغت 17.4% بنسبة 3.6% عن العام السابق.

وواصل المصرف خطته التوسعية خلال عام 2024، ليصل عدد فروع المصرف إلى 72 فرعا، في إطار سعيه إلى توسيع شبكة فروعه لتغطية مناطق جغرافية جديدة لتسهيل الوصول إلى العملاء، إلى جانب 139 ماكينة صراف آلي (ATMs) في الأماكن الحيوية.

المسؤولية المجتمعية والاستدامة

وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، التي تعد أحد أهم ركائز «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، فقد قدم المصرف من خلال مؤسسته الخيرية خلال عام 2024 الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والفئات غير القادرة، من خلال الدعم المباشر أو من خلال الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكان أبرزها توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى "حروق أهل مصر"، أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

تكريم دولي لإنجازات المصرف

وفي ترجمة مُستحقة لهذه النتائج المميزة، تم تتويج المصرف بـ 39 جائزة عالمية، بما يعكس حجم هذه الإنجازات والتفوق المصرفي، والتقدير لجهود المصرف وإدارته وقيادته في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحرصه على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء. وقد شملت الجوائز عدة مجالات، أبرزها الخدمات الرقمية، والابتكار في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الاستدامة والتمويل المستدام، حيث حصد البنك 6 جوائز كأفضل بنك للتمويل الإسلامي المستدام.