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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الجمعة.. ياسمين الخيام تكشف سبب رفضها إنشاء دار للمسنين في "بالخط العريض"

الداعية ياسمين الخيام
الداعية ياسمين الخيام
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تواصل الإعلامية إيمان أبوطالب حوارها مع النجمة والداعية ياسمين الخيام، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة.

وتذيع شاشة تليفزيون الحياة، الجزء الثاني، من اللقاء الجمعة المقبلة الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتكشف ياسمين الخيام في هذا اللقاء أبرز محطات نجاحها وأعمالها التي تركت بصمة في قلوب الجمهور، كما تكشف العديد من الكواليس والذكريات في حياة والدها الشيخ محمود خليل الحصري.

وتحكي ياسمين عن أصعب مواقف حياتها وهي موت شقيقتها شوقية وكيف وجد القائمون على مراسم دفن والدتها جثمانها كما هو، كما تتحدث عن علاقة والدها بزملائه من مشاهير القراء وبالأخص الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمد صديق المنشاوي. 

وتكشف الخيام عن سبب رفضها في البداية إنشاء دار للمسنين.

كما تكشف ياسمين الخيام النقاب عن تفاصيل وفاة زوجة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي في حضنها أثناء الحج عام 1969.

ياسمين الخيام الداعية ياسمين الخيام الشيخ محمود خليل الحصري القارئ محمد صديق المنشاوي