محافظ المنوفية يشدد على تنفيذ الموجة الـ25 لإزالة التعديات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، موجهًا بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية ووحدة المتغيرات المكانية لضمان التنفيذ الفوري والإزالة الحاسمة لأي مخالفات وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما شدد على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه في هذا الملف.

محافظ المنوفية يتابع ملف التصالح وتقنين أراضي الدولة

كما تابع محافظ المنوفية خلال الاجتماع برؤساء الوحدات المحلية، نسب الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات المقدمة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

كما كلف السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع مع المسؤولين لمراجعة موقف الحالات غير القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الانتهاء من الملفات وفقًا للقانون.