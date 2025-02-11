محافظ المنوفية يوجه بالتوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" لضبط الأسعار

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال اجتماع موسع بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ونوابهم المختصين لملف التصالح، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، وعدد من مديري عموم إدارات الديوان العام والجهات المختصة، بضرورة التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع مراكز وقرى المحافظة، مع استمرار عمل "سوق اليوم الواحد" لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية خلال الشهر الكريم.

وشدد على التنسيق مع الغرفة التجارية والمجتمع المدني، مع تكثيف الحملات التفتيشية للرقابة على الأسعار وحماية المواطنين من ارتفاعها.

لجان لمتابعة التوزيع العادل للمساعدات على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

وفي إطار الحرص على دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والأوقاف والوحدات المحلية، لمتابعة توزيع المساعدات المادية والعينية، بما يضمن وصولها لمستحقيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية الرقابة لضمان حسن توزيع الدعم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.