رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع السفير الأسترالي بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نيل هوكنز السفير الأسترالي بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال سلامة الغذاء خلال المرحلة المقبلة.

ورحب الدكتور طارق الهوبي بالسفير، واستعرض الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك، وكذا دورها الفعال في فحص الرسائل الغذائية المصدرة والواردة بالموانئ المختلفة، وكذلك إصدار الشهادات المصاحبة للشحنات المصدرة.

كما أشار الهوبي إلى دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحديث التشريعات الغذائية ذات الصلة وكذلك اللوائح الفنية الملزمة التي تصدرها، مؤكدًا على أهمية تبني الهيئة لنهج تقييم المخاطر المبني على الأدلة العلمية في اتخاذ القرارات المنظمة للغذاء.

ومن جانبه أشاد نيل هوكنز السفير الأسترالي بالقاهرة بدور الهيئة الفعال في الرقابة على الغذاء في مصر وتعاونها في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وكذا دورها الريادي في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية .

كما أشار هوكنز إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال تبادل الخبرات الخاصة بسلامة الغذاء من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل مع الخبراء الأستراليين المتخصصين في هذا المجال.