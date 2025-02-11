وكيل تضامن الأقصر يسلم عقد تأسيس الجمعية التعاونية لإعادة تدوير الأقمشة

سلم محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عقد التأسيس الإبتدائي والنظام الداخلي للجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية "الجمعية التعاونية الانتاجية لتفصيل الملابس وإعادة تدوير الأقمشة" المشهرة برقم 873 لسنة 2024 تحت اسم "كورنا" والتي تعتبر أولى الجمعيات التعاونية الانتاجية النسائية بمحافظة الأقصر.

وكيل تضامن الأقصر

وأوضح بغدادي، أنه تم تسليم العقد بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لرئيس مجلس إدارة الجمعية ابتسام سيد، وسعيدة العادلي أمين صندوق الجمعية، في حضور محمد عبد الله عبد الظاهر مدير إدارة التعاونيات الانتاجية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والتي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب ممدوح عماره محافظ الأقصر.

وكيل تضامن الأقصر: “كورنا” تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن الجمعية تأتي في اطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد التعاوني الانتاجي، وانطلاقًا من توجه الدولة والواجب الوطني نحو تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة، متوجها بالشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذه الجمعية مشيدًا بالسيدات اللواتي ساهمن في تأسيس الجمعيهة التعاونية، متمنيًا لهن التوفيق في تأدية مهامهن النبيلة.

جدير بالذكر، أن الاتحاد التعاوني الانتاجي تأسس في عام 1976، وهو منظمة شعبية غير حكومية وهو أحد فروع الحركة التعاونية المصرية المنوط بها تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج في الصناعات الحرفية والخدمات الانتاجية، ويتولي دعمها فنيًا واقتصاديًا وإداريًا وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية، بهدف رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، وطبقًا لقانون التعاون الانتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 2016 المعدل للمادة 72 من القانون رقم 110 لسنة 1975، يعتبر وزير التضامن الاجتماعي هو الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للاتحاد.