محافظ الأقصر يتابع تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لغزة

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لغزة والاستعدادات الجارية لتيسير أعمال القوافل، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أ.ح. دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وخلال اللقاء، شدّد محافظ الأقصر، على حُسن التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنية، وتجهيز المواقع المخطط مرور القوافل بها والتأكيد على أعمال الحماية والتأمين، والعمل على مدار الساعة لضمان انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من الأقصر ووصولها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، منوها إلى ان محافظة الأقصر تستعد لتجهيز نحو 30 شاحنة حتى يوم 28 فبراير الجاري.

اجتماع قوافل غزة

نائب محافظ الأقصر: فلسطين تعد قضية أمن قومى للدولة المصرية

وفي كلمته، أكّد نائب محافظ الاقصر، أن فلسطين قضية أمن قومي للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود ومشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع لتقديم الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها مصر لأجل القضية الفلسطينية، والمساهمة في إعادة الإعمار وإرساء دعائم الاستقرار، مؤكدًا أن شعب مصر سيظل دائمًا سندًا وعونًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

فيما أشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى آليات عمل القوافل وأماكن تجمعها فى كل مركز ومدينة، كما قام بالرد على استفسارات اصحاب الجمعيات الأهلية المشاركة فى هذه القوافل من كافة مراكز المحافظة.

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