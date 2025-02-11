قطاع التعليم بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة تدريبية للمعلمين تحت عنوان "فكر وابتكر"

نظم برنامج التعليم والطفولة المبكرة التابع لقطاع التعليم بأبروشية الكنيسة الأسقفية، ورشة تدريبية بعنوان "فكر وابتكر"، وذلك للعاملين بالبرنامج من مديرين، ومشرفين، ومعلمات الحضانات في مناطق الطوابق، والسلام، وعين شمس، والرأس السوداء، وعزبة النخل.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة فرص تربوية وتعليمية للأطفال من سن 3-6 الأكثر احتياجًا، وتمكين معلمات رياض الاطفال ودعم قدراتهن معرفيًا ومهاريًا، وخلق مناخ داعم وجاذب للأطفال داخل الحضانات بالمجتمعات المستهدفة، بالإضافة إلى رفع وعي أولياء الأمور بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة.



تأتي هذه الورشة التدريبية في إطار التطوير المهني المستمر لفريق العمل، وتعزيز الإبداع والابتكار في الطرق التدريسية، وتحديث الأساليب التربوية والتعليمية المتبعة في المناهج، إلى جانب تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التعليم بالحضانات.

وقام بتنفيذ الورشة كل من: رشا سلامة، مسؤول المتابعة والتقييم بالبرنامج، و أميرة حليم، مدير حضانة عين شمس، وجاءت الورشة تحت إشراف جيهان عيسى مدير البرنامج.

الجدير بالذكر أن قطاع التعليم تأسس تحت رعاية الكنيسة الأسقفية، والهدف منه تقديم تعليم عالي الجودة لكل فئات المجتمع، بالإضافة لبرامج تعليم الأطفال ضعاف السمع وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تكون رؤية القطاع هي إتاحة فرص تعليمية متميزة لبناء شخصية نافعة وصالحة للمجتمع.