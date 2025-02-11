تموين الأقصر تبدأ تجهيز معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن قيام مديرية التموين بالمحافظة، بتكثيف الجهود والإستعداد الكامل لتجهيز معارض "أهلا رمضان"، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، بما يضمن استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

معارض أهلا رمضان

وأوضح صلاح، أنه من المقرر افتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات و التأكد من صلاحيتها.

وكيل تموين الأقصر: نتوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة

وأضاف صلاح، أنه من المنتظر أن تضم تلك المعارض كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على تضافر الجهود و التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين وسيتم وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابتة.