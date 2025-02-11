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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية داعش حلوان

المستشار وجدي عبدالمنعم
المستشار وجدي عبدالمنعم
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الثلاثاء، برئاسه المستشار وجدي عبدالمنعم، تاجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان، وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسه ١١ مارس

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

حلوان بالانضمام لجماعة إرهابية المستشار وجدى عبدالمنعم المؤسسات العامة منع مؤسسات الدولة القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان