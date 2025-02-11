بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح معرض "ديارنا" بمشاركة عدد من المحافظات

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري؛ وذلك بحضور اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد خليل العماري، وأماني الشعولي أعضاء مجلس النواب.

معرض ديارنا

ويضم المعرض، عدد 32 منفذ عرض ( بايكة) ، ويقوم العارضون بعرض المنتجات الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة منصة أيادى مصر بقيادة حياة عبد الرحيم، ووحدة تكافؤ الفرص وجهاز شباب الخريجين ( مركز التدريب الحرفى) بقيادة نورا أحمد عثمان، ووحدة السكان بقيادة رجاء شوقي، وعدد من المحافظات.

وأكد محافظ الأقصر، أن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر للحرف اليدوية والتراثية يأتي بدعم وزارة التضامن الأجتماعى برئاسة دكتورة مايا مرسى لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، وذلك في إطار الحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

محافظ الأقصر يثمن جهود مديرية التضامن الأجتماعى لإنجاح معرض “ديارنا”

وأشار عمارة، إلى جهود مديرية التضامن الأجتماعى لإنجاح المعرض بالتعاون مع الجهات المنوطة بهدف تحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، مشيدًا بتلك الجهود.

جدير بالذكر، أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.

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