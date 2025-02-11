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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المتولي يقود بتروجيت أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت
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أعلن الجهاز الفني لنادي بتروجيت تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي لبتروجيت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - توفيق محمد - رشاد المتولي 

خط الوسط: حامد حمدان - محمد علي - بدر موسى - أحمد بحج

خط الهجوم: إسلام هشام - شيكودي جابريل

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد خليفة، عبد العزيز السيد، إسلام عبد الله، أحمد غنيم، محمد فاروق، إسماعيل بامبا، زياد برج، آدم حامد، وعبد الله محمود.

يدخل بتروجيت المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى الفريق السكندري لمواصلة عروضه القوية في المسابقة.

الجولة الثالثة عشر الدوري المصري الممتاز الفريق السكندري جدول الترتيب رشاد المتولي بتروجيت