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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات أمم إفريقيا 2026| منتخب الكرة النسائية يستدعي ثنائي البنك الأهلي للمعسكر المغلق

ثنائي لاعبات البنك
ثنائي لاعبات البنك الأهلي
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قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة احمد رمضان جاد المدير الفني استدعاء ثنائي لاعبات نادي البنك الأهلي من فريق الكرة النسائية لمعسكر الإعداد للمنتخب الوطني.

استدعى منتخب الكرة النسائية  كلا من سمر عادل ونورهان عاشور لمعسكر منتخب مصر الأول للسيدات استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا 2026.

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٦ للمشاركة في اللقاءين الرسميين امام منتخب رواندا.

وكان الاتحاد الرواندي لكرة القدم قد حدد الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل (بتوقيت البلدين) موعدًا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندي للسيدات ونظيره المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل، على أن تُقام المباراة في ملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية يوم 17 فبراير، و تُقام مباراة العودة بين الفريقين في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.

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