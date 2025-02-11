رئيس جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون المشترك مع مسؤولي الشارقة الإماراتية.. صور

أجرت الدكتورة صابرين جاير عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، يرافقها الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، زيارة رسمية إلى جامعة الشارقة بدولة الإمارات؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وضمن خطتها لتفعيل ملف تدويل التعليم.

جولة جامعة الشارقة

وكان في استقبال رئيس جامعة الأقصر ومدير مكتب التعاون الدولي كل من: الدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز سفيان، مدير مكتب العلاقات الدولية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى استكشاف فرص تطوير برامج أكاديمية مشتركة تصب في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز جودة التعليم العالي في كلا المؤسستين.

رئيس جامعة الأقصر تزور جامعة الذيد بالإمارات لمناقشة تطوير البرامج الأكاديمية

وكانت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، قد أجرت زيارة رسمية إلى جامعة الذيد بدولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة الأقصر لتوسيع نطاق شراكاتها الدولية وتعزيز العلاقات الأكاديمية.

وخلال الزيارة، التقت الدكتورة صابرين عبد الجليل بعدد من مسؤولي جامعة الذيد، حيث كان في استقبالها الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة الجامعة، بحضور كل من الدكتور نذير الرواشدة، عميد الخدمات المساندة، والدكتورة وسيلة يعيش، القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات، إضافة إلى الدكتور محمد أبو شوق، الأستاذ المشارك ومنسق قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، والدكتورة لينا لولو، منسقة قسم تقنية المعلومات.

ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، مع التركيز على تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في مشروعات بحثية ذات اهتمام مشترك.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة جامعة الأقصر لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية، بما يساهم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، ودعم مكانة الجامعة على الساحة الدولية.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر؛ أن إدارة الجامعة أجرت عدة جولات بدول مختلفة خلال الفترة الأخيرة؛ مما يعكس حرص جامعة الأقصر على توسيع آفاق التعاون الدولي؛ بما يخدم تطلعات الجامعة ويعزز من مكانتها مستقبلًا، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن زيارة دولة الإمارات الشقيقة ولقاء مسؤولي إحدى جامعاتها المرموقة إنما يأتي في إطار استراتيجية جامعة الأقصر؛ لتعزيز حضورها الدولي والانفتاح على المؤسسات التعليمية الإقليمية، بما يسهم في دعم تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، وخلق فرص جديدة للتعاون بين الجانبين.

جامعة الشارقة (1)

جامعة الشارقة (2)

جامعة الشارقة (3)

رئيس جامعة الأقصر تزور جامعة الذيد بالإمارات (1)

رئيس جامعة الأقصر تزور جامعة الذيد بالإمارات (2)

رئيس جامعة الأقصر تزور جامعة الذيد بالإمارات (3)