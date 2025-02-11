مباراة ودية بين أساطير العالم توتي وماتيرازي وتريزيجيه وزامبروتا ونجوم مصر القدامى

تقام مباراة ودية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بين أساطير العالم وعلى رأسهم النجم الإيطالي الشهير فرانشيسكو توتي ضد أساطير مصر على رأسهم حسن شحاتة وأحمد فتحي ومحمد بركات وعصام الحضري ومحمد ناجي جدو وعبد الستار صبري وحسني عبدربه وجمال حمزة وهاني سعيد.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير الجاري بالتوسعات الشرقية ب6 أكتوبر. وسيقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بتواجد نخبة من ألمع نجوم كرة القدم العالميين وهم:

- النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي

- النجم البرازيلي جوليو سيزار

- النجم الإيطالي ماركو ماتيرازي

- النجم الفرنسي ديڤيد تريزيجيه

- النجم الإيطالي جيانلوكا زامبروتا

- النجم البرازيلي كافو

- النجم البرازيلي أليكس

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة ان استضافة مصر لهذا الحدث الكبير بمشاركة نجوم عالميين يؤكد دور مصر الريادي على خريطة الرياضة الدولية، ويعكس ثقة الشخصيات الرياضية البارزة في إمكانياتنا التنظيمية والبنية التحتية الرياضية المتطورة. كما أن هذا الحدث ليس مجرد نشاط رياضي، بل هو أيضًا فرصة لتعزيز السياحة الرياضية، حيث إن حضور هذه الأسماء الكبيرة من أساطير كرة القدم يسهم في الترويج لمصر كوجهة رياضية وسياحية عالمية. حيث أن الرياضة اليوم أصبحت محركًا رئيسيًا للعديد من المجالات، ونحن في مصر نعمل على الاستفادة من هذا الزخم لتطوير البنية الرياضية، ودعم الشباب، وتعزيز حضورنا على المستوى الدولي.

وأشار صبحي إلى أن المباراة الاستعراضية، التي ستقام بمناسبة افتتاح الأكاديمية يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير، ستشهد مشاركة نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الإيطالي فرانشيسكو توتي، البرازيلي جوليو سيزار، الإيطالي ماركو ماتيرازي، الفرنسي ديڤيد تريزيجيه، الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، البرازيلي كافو، البرازيلي أليكس، بالإضافة إلى نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية القدامى، وفي مقدمتهم حسن شحاتة، أحمد فتحي، محمد بركات، عصام الحضري، محمد ناجي جدو، عبد الستار صبري، حسني عبد ربه، جمال حمزة، وهاني سعيد، مما يضيف بُعدًا تنافسيًا مميزًا لهذه الاحتفالية الرياضية الكبرى.