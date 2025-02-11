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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أشرف عبد الباقي يوجه رسالة للراحل علاء ولي الدين "صاحبي إللي كنت مسنود عليه"

علاء ولى الدين
علاء ولى الدين
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أحيا الفنان أشرف عبد الباقي ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين، والذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع الفنان علاء ولي الدين، ليشارك بها جمهوره.

وعلق الفنان اشرف عبد الباقي على الصورة "صاحبي اللي كنت مسنود عليه حرفياً، اتوفى زي النهارده من ٢٢ سنه، ولغاية النهارده وبرغم إن عندي أصحاب كتير، لكن ماحدش زي علاء، ربنا يرحمك ويغفر لك يارب".

وانهالت تعليقات الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا على المنشور، بالدعاء للراحل علاء ولي الدين بالرحمة والمغفرة.

وقدم الفنان علاء ولي الدين مسيرة فنية مميزة، رغم الرحيل المبكر، ونجح في تحقيق جماهيرية كبيرة بأعمال لاقت نجاحاً جماهيرياً في مصر والعالم العربي.

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