تعرف على تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك بالدورى

أعلن أحمد خطاب المدير الفنى لفريق فاركو تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ومحمد عز الدين علي وسيف العجوز ووليد مصطفى وصلاح باشا وبابا كار نداي وعبد الرحمن أحمد عشري وجابر كامل وسيف تيري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدهم من 12 جولة، حقق الفوز فى 7 جولات وتعادل فى اثنين، بينما تعرض للهزيمة في 3 مبارايات.

بينما يدخل فريق فاركو في المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدهم من 12 جولة حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في 4 جولات.