بأسعار مخفضة.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» في دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ظهر اليوم الثلاثاء، معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية، الذى نظمه حزب حماة الوطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة كفر سعد ، وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والمحاسب أمير الصديق أمين حزب حماة الوطن ومحمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وقيادات الحزب وسط اقبال كبير من المواطنين من تنظيم حزب حماة الوطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية واستجابةً لمطالب المواطنين و الحزب حيث اعلن المحافظ انعقاد المعرض بشكل دائم و يطالب العارضين بتقديم نسب خصم أكبر على المنتجات .

هذا وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفاكهة و اللحوم والأسماك و الملابس بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين ، واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم.

كما طالبهم بتقديم نسب خصم أكبر على المنتجات المعروضة لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وحرص محافظ دمياط على التواصل مع المواطنين للتعرف على آرائهم حول المعرض ومدى توافر كافة احتياجاتهم به