المنشاوي يكرم أعضاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمى بجامعة أسيوط

كرّم الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الثلاثاء؛ أعضاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمى؛ احتفاءًا بختام أعمال اللجنة في دورتها الأولى، والتى استمرت لمدة ثلاث سنوات، فى الفترة من 3 يناير 2022، حتى 12 فبراير 2025؛ بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر اللجنة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الهندسة، وأمين اللجنة، إلى جانب لفيف من أعضاء اللجنة.

وثمّن الدكتور المنشاوي؛ عمل اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط؛ والتي تسعى إلى تدعيم المعايير الأخلاقية فى كافة الاجراءات البحثية، من خلال نشر الوعي، وتقديم الاستشارات للباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومواكبة المعايير العالمية فى جودة البحوث.

وعبّر الدكتور المنشاوي؛ عن سعادته بإنجازات اللجنة، وتنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات، والندوات، وورش العمل، بهدف تنمية المهارات، والقدرات البحثية؛ لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في ضوء الأخلاقيات العلمية التي أعلنت عنها الجامعة؛ في مجال البحث، والنشر العلمي، ودمج مفاهيم أخلاقيات البحث العلمي، وضوابطه في المواد الدراسية ذات الصلة، فضلاً عن إصدار كتاب "الدليل الشامل لنزاهة البحث العلمي بجامعة أسيوط" من تأليف اللجنة، والذي يمثل دليلاً شاملاً للجامعة؛ لنشر الثقافة وزيادة الوعي بالضوابط الأخلاقية للبحث العلمى لدى القائمين على البحث والمشاركين به، وحماية حقوق الباحثين المتعلقة بالملكية الفكرية.

وعن أهم إنجازات اللجنة خلال أعمال الدورة الأولى؛ أشار الدكتور محمود عبد العليم؛ إلى تنظيم 16 ندوة، وورشة عمل تدريبية عن أخلاقيات البحث العلمي، بمختلف كليات، ومعاهد الجامعة، إلى جانب اقتراح سياسات عمل، وضوابط عملية تسجيل البحوث، والحصول علي الموافقة الأخلاقية، والاحتفاظ ببيانات البحوث، فضلاً عن إنشاء موقع إلكتروني علي بوابة الجامعة ضمن قطاع الدراسات العليا والبحوث، والذي اشتمل علي كافة ما يخص اللجنة من لوائح، وأدلة، وغيرها من المعلومات التوعوية، وتحديثه، فضلا عن إنشاء لجان أخلاقيات البحث العلمي وتقديم الدعم الفني بكليات ومعاهد الجامعة.

ومن جانبه، وجّه الدكتور جمال بدر؛ الشكر للجنة؛ على جهودهم في نشر ثقافة، وأفكار أخلاقيات البحثى العلمي، ودراسة المشكلات ذات الصلة؛ بأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، إلى جانب دورها الكبير في إنشاء لجان أخلاقيات البحث العلمي؛ بالكليات، والمعاهد، وتقديم الدعم اللازم لممارسة دورها.

وأوضح الدكتور خالد صلاح؛ أن اللجنة تكونت من 19 عضوا من مختلف كليات الجامعة، شاركوا جميعًا في مختلف أعمال اللجنة ولجانها الفرعية، مشيدًا بحيادية واستقلالية أعمال اللجان، مما كان له أكبر الأثر في اكتساب ثقة، ومصداقية إدارة الجامعة، والمجتمع الجامعي بشكل عام.