رئيس الوزراء اللبناني: طلبت من الوزراء التفرغ الكامل لعملهم والاستقالة من عضوية أي شركات أخرى

أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، أهمية الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعًا لأي التباس.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في كلمته خلال أول جلسة للحكومة اللبنانية، والتي نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء: " طلبت من كافة الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أية مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف".

يذكر أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، قال إن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد هنأه فيه بتشكيل الحكومة.

و أعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.